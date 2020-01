SM – Inter, per Eriksen-Vecino manca l’ok più importante. E Marotta vuole il bis da sogno

Continua il grande lavoro dell’Inter sul mercato per garantire ad Antonio Conte i rinforzi che servirebbero per continuare la lotta contro la Juventus. Il primo affare in chiusura è quello di Ashley Young, che arriverà a Milano la prossima settimana: l’indizio è dato dal fatto che lo United ha richiamato alla base il terzino Jackson. In Viale della Liberazione si sono visti gli agenti di Giroud per definire l’accordo per due stagioni e mezzo: ora il suo procuratore cercherà lo sconto dal Chelsea, che chiede 10 milioni.

Per Vidal si aspettano sviluppi dopo il KO del Barcellona in Supercoppa: Valverde è ora seriamente a rischio e il cileno cercherà di tener fede alla promessa fatta a Conte di raggiungerlo a Milano. Qui è in arrivo il procuratore di Christian Eriksen, un viaggio che dimostra come la trattativa sia molto più di un sogno: si sta infatti sondando il terreno per uno scambio con Matias Vecino. E con l’ok di Mourinho l’affare potrebbe essere concluso subito, non escludendo Vidal. Sullo sfondo rimane come alternativa lo scambio Politano-Kessie.