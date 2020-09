Mundo Deportivo – Vidal all’Inter, il cileno richiamato quando era già in aeroporto

Vidal fermato direttamente all’aeroporto. E’ l’indiscrezione del Mundo Deportivo, secondo cui oggi pomeriggio il centrocampista cileno era già al Prat quando è stato fermato. Vidal era pronto a imbarcarsi per Milano per andare a firmare con l’Inter per sostenere le visite mediche ma è stato richiamato ed è rimasto a Barcellona. Il motivo risiederebbe in alcune “questioni fiscali che starebbe risolvendo l’Inter”.

Il volo di Vidal non è mai stato confermato dall’Inter, resta da vedere quanto sia reale la ricostruzione del quotidiano catalano. Vidal resta comunque promesso sposo dei nerazzurri, che contano di definire l’operazione nelle prossime ore.