Vidal, il saluto anche di Suarez: “Un piacere aver giocato con un fuoriclasse come te”

Dopo Lionel Messi, anche Luis Suarez, centravanti del Barcellona, ha deciso di dedicare un bel messaggio su Instagram ad Arturo Vidal, che ha lasciato Barcellona per approdare all’Inter: “Averti come avversario è stato insopportabile per quanto sei forte come giocatore, ma averti come compagno, amico e averti conosciuto come persona è stato ancora più bello!!!! Un piacere aver giocato con un fuoriclasse come te. Ti auguro tutto il meglio in questa nuova tappa. Ci rivedremo”, ha scritto Suarez.