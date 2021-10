Romano: “Vlahovic, Inter e Juve ci sono da tempo. Il prezzo e a gennaio…”

Le dichiarazioni del giornalista, esperto di calciomercato internazionale, sul futuro dell'attaccante della Fiorentina

In diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato così delle possibili destinazioni future di Dusan Vlahovic: “Io penso che Vlahovic resterà fino al termine della stagione e poi si troverà una soluzione in estate. Ma nel calcio non si sa mai e dico che il Manchester City ora non ha il centravanti, se una squadra così mette i soldi sul tavolo, può succedere di tutto. Vlahovic è da tenere d’occhio anche a gennaio dunque, assolutamente. Il rinnovo con clausola il giocatore lo avrebbe firmato proprio per poi andava via, sicuramente non per restare 10 anni a Firenze. Squadre in Europa stanno cercando un attaccante e la situazione può cambiare dall’oggi al domani. Non penso Vlahovic resti in Italia a gennaio ecco, difficile in un club italiano, più per giugno quello.