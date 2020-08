Inter, il dg del Crotone: “Esposito e Agoumé? Profili importanti, ci piacciono. Una trattativa…”

Il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna, ospite di Skyport, ha parlato delle voci di mercato che riguardano due giovani giocatori dell’Inter, Esposito e Agoumé: «Sì, sono due giocatori che ci hanno accostato e che piacciono tanto. Sono due profili importantissimi. Sebastiano ha dalla sua già delle presenze con il club nerazzurro, anche in CL. Agoumé è un giocatore importantissimo nel suo ruolo, uno dei giocatori più promettenti e secondo me potrebbero fare bene in Calabria. Al momento non ci sono trattative in piedi, sono solo stati fatti questi nomi. Più avanti vedremo se verrà imbastita una trattativa, però sono profili importanti».

(Fonte: SS24)