Wanda Nara: “Non voglio rovinare carriera a Icardi. Mai incrociato Brozovic. L’anno prossimo…”

La moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, insieme a Pupo – opinionista del GF Vip come lei – ha risposto alle domande dell’intervista doppia de Le Iene. «In cosa sono negata? Mio marito dice che vive a surgelati ma non è vero, io cucino anche. Perché il GF Vip ha scelto me? Perché sanno cose di me che la gente non conosce e non si vedono lavorando in un programma di calcio. Prima di diventare famosa? Facevo animazione alle feste per bimbi», ha detto.

-Un luogo comune su di te che ti fa arrabbiare?

Quello secondo il quale vorrei rovinare la carriera di mio marito, non è vero.

-Un gossip inventato?

Una storia d’amore con un compagno di mio marito mai incrociato in vita mia.

-Il Grande Fratello Vip?

Sarà un super successo.

-Ti pagano bene?

Sì. Il contratto l’ho curato io.

-Ti imbarazza farti vedere nuda?

Sì.

-Ma Wanda è pieno sui social di tuo foto nuda…

E dipende dalla situazione.

-Mai controllato il telefono di tuo marito?

Ovvio.

-Il sesso nella tua vita quanto conta?

Dieci.

-Cilecca, cosa fai?

Mai successo.

-Pro e contro…

Pro matrimoni gay, contro legalizzazione droghe leggere, contro la legalizzazione della prostituzione.

-Quante foto di nudo hai fatto nella tua carriera?

Di nudo totale, una a due all’inizio della mia carriera. Una di moda e una paparazzata. Col sorriso si fanno pochi like e la parte che funziona di più è il lato b.

-Come si conquista un giocatore?

Hanno tutte le ragazze ai loro piedi in un attimo. Ti devi fingere indifferente, dire che non sai niente di calcio, quello funziona.

-I nudi fatti con Icardi vi hanno danneggiati?

No, anzi. Abbiamo firmato un contratto dopo quelle foto lì. Quelli che dicono che Mauro è il mio cagnolino non conoscono il suo carattere.

-Cosa si deve fare per i cori razzisti in campo?

Dobbiamo mettere telecamere ovunque, non farli entrare più nello stadio.

-Nel calcio c’è un ambiente maschilista?

Sì. Lo è, è vero. Ed è anche razzista e omofobo. Ed è così in tutto il mondo. A me ne dicono di tutte di ogni. Tipo cose bruttissime. Esempio? Mi è successo che ero andata a salutare Mauro e davanti a mio figlio uno mi ha insultato e mio figlio ha iniziato a piangere e pensavo chissà cosa gli fosse successo.

-Quanti giocatori gay ci sono nel calcio? Sospetti?

Non lo so. Si l’ho pensato di uno, ma aveva una fidanzata, avevo sbagliato.

-Perché ci sono poche donne che fanno il tuo lavoro?

E’ un mondo difficile, devi sopportare quelli che ti dicono che non puoi parlare e non capisci niente. E c’è chi mi ha detto non puoi dirlo perché sei una donna in questo mondo… Una volta in una riunione importante mi hanno detto che un presidente non parlava con le donne. Ho dovuto mandare un uomo a rappresentarmi. E’ un presidente famoso ma non posso dire il nome.

-Se fossi stata brutta sarebbe stato meno difficile?

Forse sì.

-Ricevi avances da altri giocatori e come li scacci?

Sì. Non rispondo, ma le racconto a mio marito. Ci provano in tantissimi ma si nascondono.

-Mauro ha mai avuto voglia di menare un provolone?

Sì, penso di sì. Ma lui dice di no.

-Che percentuale prende un procuratore dal contratto di un giocatore?

Massimo 10%.

-Ma i giocatori non guadagnano troppo?

E’ una carriera breve e devono essere intelligenti a metterli da parte per quando non giocheranno.

-Tuo marito quanto porta a casa?

Sempre più del contratto precedente gli faccio guadagnare.

-Lo hai aiutato a guadagnare di più?

Non so se l’ho aiutato a guadagnare di più ma io lo conosco perché sono sua moglie. Con un altro procuratore poteva arrivare ad un’altra cifra ma non avrebbe accettato di andare in certi posti a giocare.

-Che vita fa Icardi senza di te?

Va a dormire presto, beve acqua, ha tolto le bibite gassate.

-Prima della partita si può fare sesso?

Due giorni prima, il giorno prima assolutamente no. Non so se si gioca peggio quando si fa sesso, dovremo fare la prova e ti dico.

-E dopo la partita si può fare tutto?

Dipende, da come va la partita. Se va male neanche ti vuole vedere.

-Pace con gli interisti?

Ho un figlio interista e l’Inter sarà sempre nel nostro cuore comunque vada.

-Icardi giocherà nell’Inter il prossimo anno?

Non posso rispondere, ma se vuoi lo faccio (ride.ndr). No, non posso.

(Fonte: Le Iene)