Werner, Cavani e un giovane italiano: Suning, un tris di acquisti per far grande l’Inter

Suning non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro: la famiglia Zhang vuole riportare in alto l’Inter, e per farlo è pronta a regalare a Conte tre rinforzi top per colmare il gap con la Juventus. Tuttosport presenta l’ambizioso piano della proprietà cinese:

“Un successo – il campionato – che l’Inter vorrà assolutamente raggiungere la prossima stagione e per farlo Zhang punterà sul suo “triplete” di grandi acquisti: Werner, Cavani e un talento italiano“.

WERNER – “Marotta e Ausilio sono sulle tracce di diversi bomber del panorama europeo. In cima alla lista c’è Timo Werner, centravanti del Lipsia e della Germania. Costa molto, ma non moltissimo – 60 milioni la clausola, 50 se la squadra non dovesse vincere la Bundesliga – e potrebbe rinverdire la tradizione dei panzer tedeschi della storia dell’Inter negli anni ’80-90. Bisogna battere la concorrenza del Liverpool, non semplice, ma Marotta ci proverà“.

CAVANI – “Così come proverà a convincere Cavani che il progetto nerazzurro e il ritorno in Italia siano la soluzione migliore per lui, rispetto, per esempio, alla Liga e all’Atletico Madrid. L’uruguaiano è in scadenza nel Psg e l’Inter, dopo aver perso Mertens, ha aumentato il pressing per averlo. Cavani non ha chiuso la porta, anzi, ma l’Inter è legata a doppio filo alle manovra del Psg: se la squadra francese acquisterà Icardi (il riscatto a 70 milioni scade a fine maggio, Leonardo, ds dei parigini, vorrebbe uno sconto), non farà una proposta di rinnovo a Cavani; viceversa l’Inter incasserebbe un duro doppio colpo, ovvero Icardi di rientro e Cavani magari ancora a Parigi“.

L’ULTIMO COLPO – “Due attaccanti top, ma anche un giovane italiano che permetta a Conte di proseguire il lavoro iniziato con i vari Barella, Sensi e Bastoni. Due i nomi sottolineati con la matita blu: Chiesa e Tonali (ci sarebbe anche Castrovilli, ma la Fiorentina non ci sente). Su entrambi c’è la forte concorrenza della Juventus: la sensazione è che l’Inter preferisca Chiesa, più che altro perché Conte a centrocampo tifa per riavere il vecchio pallino Vidal“.