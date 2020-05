Zhang Jindong: “Impatto del coronavirus sull’economia cinese è temporaneo. Suning aumenterà…”

Domani in Cina si svolgerà il Congresso Nazionale del Popolo. Zhang Jindong ha presentato cinque proposte, incentrate sulla rivitalizzazione delle aree rurali, per superare le difficoltà finanziarie per le piccole e microimprese, difficoltà dovute alla diffusione del coronavirus. In un’intervista esclusiva con Securities Times, Zhang Jindong ha affermato che l’impatto della nuova epidemia sull’economia cinese è solo temporaneo: “Suning aumenterà costantemente i suoi investimenti in infrastrutture al dettaglio come materie prime, logistica e tecnologia per migliorare la costruzione di capacità operative in tutti gli scenari. La nuova epidemia ha un grande impatto sulle piccole, medie e microimprese e alcune industrie e imprese si trovano ad affrontare diversi livelli di difficoltà e sfide“. Zhang Jindong ha affermato che al momento, una serie di politiche di sostegno e la riduzione delle tasse sono state introdotte a livello governativo. “Dobbiamo aumentare l’apertura tra le imprese, unire le forze, rafforzare la condivisione delle risorse e integrare i punti di forza dell’altro. Lasciateci lavorare tutti insieme per superare le difficoltà“.

