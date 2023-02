Zaniolo, le cifre del trasferimento al Galatasaray: ecco quanto incasserà l’Inter

Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore del Galatasaray: il centrocampista lascia la Roma a titolo definitivo. Il club turco, tramite una nota ufficiale, ha comunicato i costi dell'operazione: "Una tassa di trasferimento finale di 15.000.000 di euro sarà pagata all'ex club del calciatore in rate uguali distribuite su 5 stagioni, a partire dal 15 novembre 2023. Nel caso in cui il giocatore venga ceduto ad altra società in futuro, il 20% dell'utile della quota di trasferimento finale sarà versato all'A.S. Roma S.r.l. Con il calciatore è stato firmato un contratto per 4,5 stagioni, a partire dalla stagione 2022-2023. Di conseguenza, il nostro calciatore riceverà uno stipendio netto di 900.000 euro per la stagione 2022-2023 e uno stipendio stagionale netto di 2.750.000 euro per le altre stagioni".