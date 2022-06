Roma, Zaniolo via a 60 mln? 9 mln all’Inter. Contropartite? Non cambia nulla

"Così, ipotizzando che il club giallorosso ceda l’attaccante per i 60 milioni richiesti, rappresentando per le casse del club praticamente tutta plusvalenza, all’Inter andrebbe la non disprezzabile somma di 9 milioni. Attenzione: questo varrebbe anche nel caso nella valutazione complessiva fossero inseriti dei giocatori in parziale contropartita. Come dire, anche il loro valore andra a comporre la cifra a cui detrarre il 15% che sarà dell’Inter. Facendo onore ai suoi colleghi interisti, infatti, in quei giorni l’ex d.s. giallorosso Monchi raccontò: «Non ci aspettavamo che Nicolò fosse così forte. L’Inter non voleva inserirlo nella trattativa, aveva alzato un muro. Però desideravano Radja e alla fine hanno ceduto». Ma il 15% dovrà arrivare".