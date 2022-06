Atalanta, Zapata contropartita per Pinamonti? L’idea non scalda l’Inter, ecco perchè

L'Atalanta fa sul serio per Andrea Pinamonti: il club bergamasco è solo l'ultimo ad essersi interessato all'attaccante dell'Inter, reduce dall'ottima stagione disputata in prestito a Empoli. Secondo quanto scrive Goal, gli orobici considerano il classe '99 una prima scelta assoluta, e sarebbero pronti ad inserire Duvan Zapata come contropartita per sbloccare l'operazione. Un'idea che, tuttavia, non scalda particolarmente la dirigenza interista, che continua a chiedere 18 milioni di euro per l'Arciere di Cles. Una mossa che potrebbe favorire il Monza, altra società in corsa per Pinamonti e che potrebbe decidere di rompere gli indugi con un'offerta vicina alle richieste nerazzurre.