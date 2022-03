Zapata più facile, ma l’Inter ha un solo nome in testa: “Lui la base per il futuro”

Il Corriere dello Sport suggerisce il nome di Duvan Zapata per l'attacco: ma l'Inter ha una sola priorità e ha questo nome

Come riportato, il Corriere dello Sport suggerisce il nome di Duvan Zapata come possibile rinforzo di peso per l'attacco dell'Inter. Il colombiano, già cercato la scorsa estate, potrebbe rappresentare un'importante risorsa a livello di gol e di gioco. Ma, come riporta lo stesso quotidiano, la priorità nerazzurra è solo una: "L'ex Samp e Napoli non è la prima scelta perché il preferito di Marotta e Ausilio resta Scamacca, considerato il futuro centravanti della Nazionale nonché l'elemento sul quale fondare per diversi anni la squadra (ha 23 anni).