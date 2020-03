Italia-Cina insieme, Zhang promette: “Non vi deluderemo mai! Tutto andrà bene”

La foto è eloquente. Steven Zhang ha anche citato l’autrice del disegno. C’è l’Italia tutta zona rossa, o protetta, e ci sono due medici a tenerla in piedi. Uno è italiano e l’altro è cinese. “Ci sosteniamo l’un l’altro come sempre. E non vi deluderemo mai. Andrà tutto bene”, ha scritto il presidente dell’Inter in un post sui social. Ha parlato così degli aiuti che il governo italiano ha inviato a quello cinese nel momento nel quale è scoppiata l’epidemia del coronavirus. E ha parlato degli aiuti che la Cina ha inviato all’Italia: team di medici e materiale sanitario per aiutare i medici nostrani a fermare il virus. Anche l’Inter ha messo in atto una serie di iniziative, sia per Wuhan, che per l’Italia per dare una mano alla ricerca.