Zhang e l’ossessione Messi: il caos Barça e un fattore economico spingono l’Inter all’assalto

La clamorosa uscita di scena dalla Champions League del Barcellona con il 2-8 contro il Bayern Monaco è solo l’ultima tappa di un percorso che può portare il sogno Messi a diventare realtà. L’eliminazione è solo l’ultimo tassello di un caos interno con la lotta tra il presidente Bartomeu e la dirigenza, ma anche in campo con una disfatta storica.

Come riferisce Calciomercato.com, ad alimentare il sogno del club nerazzurro è l’uscita dal Settlement Agreement. Il club nerazzurro ha sistemato i conti con la UEFA: ora il sogno di Zhang, che come ha rivelato Mirabelli spera di portarlo all’Inter dal 2016, può diventare realtà. Una vera e propria ossessione per Steven, che vorrebbe approfittare la scadenza nel 2021 del contratto della ‘Pulga’ per poter arrivare a lui. Il problema non sarà economico: Suning può sostenere economicamente il colpo Messi senza inciampiare di nuovo nel Fair Play Finanziario.