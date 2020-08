GdS – Inter, l’arrivo del presidente Zhang dà la spinta al mercato. E con Conte…

È tornato oggi a Milano, come anticipato da Fcinter1908, il presidente dell’Inter Steven Zhang. Ad Ansa il numero uno del club nerazzurro ha precisato di aver rispettato le misure anti Covid e di essere in Italia per seguire l’Inter.

Gazzetta.it ha precisato i motivi del rientro a Milano del presidente dell’Inter: “L’arrivo di Zhang è fondamentale anche per dare la spinta al mercato e per parlare con Antonio Conte. Dopo lo sfogo del tecnico contro i vertici del club, Zhang junior aveva già sentito Conte al telefono, fissando una tregua per concentrarsi sull’Europa League. Solo dopo la fine della coppa ci sarà l’incontro chiarificatore e si saprà se il club nerazzurro e Conte continueranno insieme”.