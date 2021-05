Inter, la ferrea volontà di Zhang. Ecco i giocatori che potrebbero salutare

Mercato bilanciato da chiudere col segno più e riduzione del costo del lavoro. Sono queste le richieste di Steven Zhang

Mercato bilanciato e da chiudere col segno più. Dopo la vittoria dello scudetto, il presidente Zhang e i dirigenti sono al lavoro per disegnare il futuro dell'Inter. Il costo del lavoro in casa nerazzurra è di 220 milioni circa, e, come sottolinea la Gazzetta dello Sport , nel futuro la volontà ferrea di Zhang è di ridurre quel monte di un 15%.

"E per abbassare il monte ingaggi potranno salutare calciatori dallo stipendio cospicuo e dal rendimento altalenante: i 7 milioni a stagione per Sanchez e i 6,5 per Vidal (nonostante siano attenuati dal decreto crescita) potrebbero essere i primi risparmi. Ma, pur di difendere i big della rosa a cui Conte non potrebbe certo rinunciare, l’Inter farà ragionamenti anche su altri titolari, importanti ma meno strategici: da Brozovic a Skriniar o De Vrij, nessuno è davvero sicuro di restare in sella".