"Nonostante il giorno di riposo, la Pinetina non è rimasta vuota oggi. Zielinski, De Vrij e Buchanan infatti si sono recati al centro sportivo per svolgere lavori personalizzati - i primi due - mentre il canadese si è sottoposto alle terapie. Se il suo recupero è ancora lontano, perché ne avrà ancora per altri tre mesi almeno, diverso è il discorso per l'ex centrocampista del Napoli che dal 20 agosto dovrebbe tornare ad allenarsi col resto della squadra. Sarebbe un'ottima notizia per l'Inter di Simone Inzaghi, che potrebbe contare su un elemento di qualità in più in vista del prossimo impegno, in casa contro il Lecce sabato alle 20.45".