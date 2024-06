Biasin: "Volevo dire due cose. La prima: se il Milan compra Zirkzee fa un colpaccio. E' un giocatore raro, credo che farà molto bene anche a San Siro. Grandissimo colpo tecnico. La seconda: per un anno avete ripetuto 'le commissioni, le commissioni, vergogna le commissioni, non bisogna scendere a patti, non è a zero per le commissioni, le commissioni. Ora qui c'è di mezzo una sostanziosa commissione che per me non va demonizzata. Ma non venitemi mai più a rompere le balle sulle commissioni. Se un club compra un giocatore a zero e paga 8 milioni di commissioni e l'anno dopo quel giocatore vale 60 milioni, ha fatto un grande colpo".