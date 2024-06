Ha trascinato l'Iran con una tripletta contro Hong Kong, gara per la qualificazione al Mondiale 2026. Mehdi Taremi ha ritrovato la vena per il gol a poche settimane dal suo passaggio ufficiale in nerazzurro. Tempismo perfetto quello dell'attaccante che non vede l'ora di indossare la maglia dell'Inter. "Dirigenti e Inzaghi in lui vedono più di una alternativa dietro alla ThuLa, ma un nuovo prototipo di titolare aggiunto, proprio ciò che è mancato per rendere stellata la stagione pure in Europa. L’iraniano prenderà tecnicamente il posto della quarta punta dell’ultima stagione, il Niño Sanchez tentato dal Como, ma già adesso nelle gerarchie sta saldamente davanti ad Arnautovic, in bilico per il futuro", sottolinea la Gazzetta dello Sport.