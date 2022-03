L’Inter non si ritrova, da Inzaghi serve una scossa. Barella dove sei?

Finisce in parità il derby tra Milan e Inter, prestazione sottotono per la squadra di Inzaghi che deve dare una scossa alla squadra

Finisce 0-0 il derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter . Brutta gara da entrambe le parti, pochi occasioni e la dimostrazione di due squadre stanche che si accontentano di non farsi male. L'Inter non inverte il trend, non trova la vittoria e soprattutto rimane ancora a secco di gol. Manca brillantezza e velocità alla squadra di Inzaghi che fatica a costruire con Brozovic marcato stretto da Krunic. Preoccupa l'astinenza dal gol per una squadra che nella prima parte della stagione trovava la porta con estrema facilità. Momento d'appannamento per molti giocatori, davanti si fa fatica ad arrivare dalle parti di Maignan.

BARELLA - Non è un gran momento per l'Inter che sembra stanca sia mentalmente che fisicamente. Simbolo di questa fatica dell'Inter è Barella: il centrocampista, di solito trascinatore e incursore della squadra di Inzaghi, fatica enormemente a ritrovare la migliore condizione. Poco brillante, poco nel vivo della manovra, Barella non è più lui nell'ultimo periodo e l'Inter ne risente enormemente. Mancano le sue accelerazioni, mancano i suoi assist, i suoi recuperi, ma anche la sua personalità. "Bare dove sei?" direbbe Brozovic, speriamo che l'Inter ritrovi presto il Barella migliore, il periodo decisivo della stagione sta per arrivare.

INZAGHI - È lontana l'Inter più bella, i nerazzurri non riescono a ritrovarsi, non vincono e non trovano più la via del gol. Il periodo appena trascorso è stato altamente impegnativo e l'Inter sembra averne risentito in gambe e testa. Bisogna, forse, trovare qualcosa di diverso, la solita Inter in questo momento non funziona. Inzaghi non si fida a cambiare, ma per provare a scuotere le cose e cambiare il momento potrebbe essere produttivo cambiare qualcosa anche nel sistema di gioco. Il 3-5-2 che ha portato soddisfazioni e vittorie non va assolutamente accantonato, anche perché la squadra è costruita per questo sistema. Certo in alcune occasioni, magari anche a gara in corso, una soluzione B sarebbe importante averla. Le forze fresche potranno dare una mano: dal rientrante Correa al nuovo acquisto Gosens.