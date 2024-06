Sulla prima pagina del quotidiano la vittoria del Real Madrid in finale di CL e la causa tra il club bianconero e l'allenatore

"Inchino al re. Carlo Ancelotti alza la settima Champions: cinque da allenatore e due da giocatore". Questo il titolo nella falsa apertura della prima pagina del Corriere dello Sport dedicato alla vittoria del Real Madrid contro il Borussia Dortmund in finale di Champions. A centropagina protagonisti la Juve e Allegri ".

"In tribunale fino alla fine. Club e Max allo scontro: dalla Coppa agli avvocati. Comunicato al tecnico il licenziamento per giusta causa. Otto anni, 12 trofei e i record: pugno duro della società ma l'allenatore contesta il provvedimento. Adesso dipende dai legali: proveranno ad arrivare ad una transazione", si legge. Sull'arrivo di Conteal Napoli invece si parla di giovedì come del giorno della firma fino al 2027.