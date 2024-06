Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato dell'ottavo di finale dell'Europeo tra Italia-Svizzera. "E' una partita ostica, la più ostica finora. Per loro è come un derby. Sono convinto delle ultime di formazione. Jorginho contro questa Svizzera così dominante in mezzo soffrirebbe e la freschezza di Fagioli ci può stare. E poi Chiesa sarà fondamentale, perché lui con Fagioli può spaccare la resistenza Svizzera".

Gudmundsson all'Inter con la formula del prestito con obbligo di riscatto:

"Secondo me per me non andrà all'Inter. Il portiere Martinez invece non mi piace, lo dissi anche tempo fa".