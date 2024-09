Cagni: “Italia, è un problema se Spalletti deve motivare i giocatori”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, un gradito ritorno come quello di mister Gigi Cagni . E ha parlato di Francia-Italia di Nations League: "Il fatto che l'allenatore deve dare delle motivazioni è un problema. Non è così, visto che è la Nazionale. Penso che abbia capito gli errori fatti, la cosa più importante è che ora deve essere bravo a trovare la soluzione. Ora vediamo.

L'errore più grave è stata una squadra morta sotto l'aspetto mentale e fisico. E su questo deve lavorare, prima di dare un gioco bello. Non puoi fare sport se non hai una condizione mentale e fisica ottimale. Questa Nazionale quanto può dare? Ci sono più giovani e speriamo crescano in fretta. Ora vediamo se maturiamo e se danno una spinta importante. La Nazionale deve far vedere lo spirito che deve avere un professionista, un italiano".