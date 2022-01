Caicedo, l’Inter offre il prestito di sei mesi. Ecco l’ingaggio offerto dai nerazzurri

Non solo Gosens, l'Inter cerca anche un attaccante e il nome sempre più vicino ai nerazzurri è Felipe Caicedo

"L’Inter offre 750mila euro per 5 mesi all'attaccante. Meno di quanto percepirebbe al Genoa, ma in linea con quanto risparmiato dallo stipendio di Sensi, che oggi farà le visite mediche per la Samp. Un'operazione, quella di Caicedo, che nasce dalla possibile emergenza: Correa torna a febbraio, Lautaro Martinez e Sanchez torneranno a Milano a mercato ormai chiuso e se uno dei due tornasse acciaccato dal Sudamerica, Inzaghi dovrebbe affrontare un ciclo terribile con soli due attaccanti. E così col Genoa si ragione su un accordo secco fino a fine stagione quando Caicedo (che dovrà limarsi l'attuale ingaggio di 2,5 milioni) tornerebbe al Grifone, dove ha un contratto in scadenza nel 2024", spiega Tuttosport.