Calamai: “Italia, fuori dall’incubo grazie a Zaccagni. Abbiamo una certezza”

"E all’ultimo respiro Zaccagni ci tira fuori da un incubo. L’Italia va avanti all’Europeo. Ma che brividi, che paura. Una cosa possiamo affermarla con certezza: se vogliamo provare a difendere il titolo conquistato dalla Nazionale di Mancini in Inghilterra dovremo alzare il nostro livello. E non di poco. Per il momento ci aggrappiamo all’orgoglio di un gruppo che a un passo dal baratro ha tirato fuori orgoglio e voglia di non arrendersi. E’ emozionante vedere il cittì Spalletti camminare per il campo stravolto dalla tensione".