Inter, Lautaro Martinez e il rinnovo: principio di accordo, poi… il retroscena

Gazzetta.it svela un interessante retroscena sul prolungamento di contratto tra l'attaccante argentino e il club nerazzurro

Era quasi tutto fatto per il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Poi, il dietrofront. Gazzetta.it svela un interessante retroscena sul prolungamento di contratto dell’attaccante argentino con il club nerazzurro: “Servirà trattare, anzi, (ri)trattare un contratto che fino a pochi mesi sembrava ormai chiuso: era il periodo degli ex agenti del ragazzo (Beto Yaque e Rolando Zarate), che avevano raggiunto un principio di accordo con la dirigenza per arrivare al 2024 a 4,5 milioni di euro netti a stagione. A seguire la rottura del Toro con i due, l'accordo con la FootFeel e una nuova trattativa all'orizzonte”, si legge.