Inter, Lautaro Martinez e la richiesta… ‘alla Sanchez’ per rinnovare

L'argentino ha le idee chiare e tramite il suo entourage ha fatto sapere all'Inter le sue condizioni per rinnovare il contratto

Lautaro Martinez ha le idee chiare . Vuole restare all’Inter anche nella prossima stagione, ma chiede un prolungamento di contratto alla società nerazzurra. I dialoghi tra le parti sono iniziati, ma ancora non sono entrati nel vivo: l’Inter è concentrata sulle uscite, poi si penserà ai colpi in entrata e ai rinnovi, tra cui quello del Toro.

La richiesta per rinnovare? La svela Gazzetta.it: “"Pareggiare" Sanchez (contratto valido fino al 2023 a 7 milioni netti) sarebbe il top, arrivare a quota 5 - come nel vecchio accordo - sarebbe un buon compresso. Di certo, bisognerà migliorare questi 2,5 partendo dal presupposto più importante: per Lautaro l'Inter è ancora al primo posto. E di questi tempi, non è un aspetto proprio banale”, si legge.