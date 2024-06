CdS – Italia, Frattesi c’è, Barella quasi: il blocco Inter rasserena Spalletti

Si avvicina il debutto dell'Italia all'Europeo di Germania. Contro l'Albania, come verosimilmente in ogni impegno, ci sarà una discreta rappresentanza nerazzurra. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport, che fa il punto sull'infermeria a pochi giorni dal primo match degli azzurri.

Si legge infatti: "Frattesi c’è, Barella quasi. Il blocco Inter, che qui non è concorrenza per una postazione ma alleanza di qualità, rasserena Spalletti in vista del debutto contro l’Albania: l’emergenza dei centrocampisti è già rientrata anche se Fagioli, vittima di un affaticamento, probabilmente non sarà disponibile sabato a Dortmund. Pazienza. Ma almeno vedremo un’Italia molto vicina ai desideri del commissario tecnico. Per spirito, per telaio.