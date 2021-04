È un Darmian versione Europeo. Conte lo esalta, l’Inter si gode duttilità e gol

Il laterale è arrivato in estate tra lo scetticismo generale ma lavorando ha saputo convincere tutti e guadagnarsi il suo spazio nell'Inter

Andrea Della Sala

A decidere la sfida contro il Cagliari è il gol di Darmian. Il laterale, arrivato in estate nello scetticismo generale, ha saputo conquistare tutti lavorando sul campo. L'ex United e Parma ha dimostrato di essere un elemento utile, in grado di ricoprire più ruoli e di rimpiazzare più giocatori. Sacrifico, ma non solo: anche gol importanti per la classifica dell'Inter. E chissà che non ci sia spazio per lui anche nell'Europeo in estate.

"All’imbrunire di un match rognoso spunta la faccia da bravo ragazzo di Matteo Darmian. Suo il mattoncino scudetto di giornata per un’Inter quasi noiosa nei risultati e nella solidità. Un gol che fa godere Conte sia per la dinamica sia perché firmato da uno dello zoccolo italiano della rosa. Uno che, come Ranocchia, D’Ambrosio e Gagliardini, vede poco il campo ma quando lo fa ci mette l’anima e giocherebbe anche in porta", sottolinea Gazzetta.it.

Conte lo ha elogiato ancora una volta, consigliandolo anche a Mancini per la Nazionale "Per me può anche andare all’Europeo perché dà tante possibilità di impiego all’allenatore, è duttile e poi fa gol importanti". Il tecnico della Nazionale ci rifletterà, ma un jolly come Darmian può davvero essere utile.

"Il 3-5-2 contiano prevede un lavoro massacrante soprattutto per gli esterni, costretti a farsi da area ad area perché il tecnico li vuole sulla linea dei difensori centrali in fase di non possesso, ma pronti a fiondarsi in avanti per aggredire il secondo palo. Giusto quello che è successo contro il Cagliari. Appena traslocato a sinistra per l'ingresso di Hakimi, Darmian (che col Sassuolo aveva giocato dietro per lo squalificato Bastoni) ha letto l'inserimento del marocchino e da due metri ne ha valorizzato il cross. Un gol pesantissimo che tra l'altro permette all'ex Parma di stabilire il record di partecipazioni attive in un campionato, con due reti e due assist.", chiude Gazzetta.