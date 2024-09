Intervistato da Tuttosport, Kevin De Bruyne ha parlato della Nations League dove il suo Belgio è nello stesso girone dell'Italia. "Sicuramente il girone sarà interessante per tutti, il 3-1 degli azzurri in Francia è una vittoria importante, quando giochi sei partite non hai tempo di avere brutti risultati, perché ne bastano due per essere messi spalle al muro, il che risulterebbe difficile. Cosa penso dell’Italia? All’Europeo non hanno giocato bene, ma ovviamente se hanno battuto la Francia significa che hanno iniziato bene questo torneo, quindi vedremo quando cosa accadrà quando ci scontreremo con loro, anche se questa è una questione del prossimo mese".