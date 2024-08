"Si è preso del tempo per capire se ci sono club di Premier interessati a lui ma dalle informazioni in mio possesso questo interesse non ha trovato riscontri". Così Paolo Assogna, su Skysport, ha parlato della volontà della Roma di cedere il calciatore argentino, una decisione spiazzante per Paulo che non ha ancora trovato una soluzione per il suo futuro. A 31 anni non sembra molto interessato ad una carriera lontano dall'Europa, lontano dai top5 campionati europei, ma al momento non ha in mano offerte concrete se non quella arrivata dall'Arabia, che da quanto si dice è piuttosto clamorosa.