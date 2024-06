Le parole dell'ex centrocampista a proposito del suo connazionale in evidenza con la maglia della Svizzera dopo la stagione al Bologna

Blerim Dzemaili, ex centrocampista svizzero con trascorsi in Serie A, si è espresso ai microfoni del Corriere della Sera della sua nazionale alla vigilia di Italia-Svizzera. Grande risalto anche a uno dei possibili obiettivi di mercato dell'Inter. Queste le sue considerazioni:

«C’è un blocco difensivo che lavora bene assieme, nessuno si tira indietro. Poi ha qualità superiore rispetto alle qualificazioni, perché mancava Embolo: lui tiene palla, fa giocare i compagni, si sacrifica tanto. È una squadra che non sai bene come affrontare, non ti dà punti di riferimento, sa difendersi e ripartire, ma anche tenere palla con Freuler e Xhaka che è il leader assoluto. Ma l’uomo fondamentale è Ndoye: sta facendo cose che nessuno si aspettava, ha anche segnato e questo gli dà ancora più fiducia».