Greggio: “L’Inter rischia più della Juve. Non vince dallo sbarco di Garibaldi a Marsala”

Lunga carrellata di voci sulla Gazzetta dello Sport in attesa di Inter-Juve di stasera. I colleghi hanno raccolto anche il parere di Ezio Greggio, noto tifoso bianconero.



Ezio Greggio, bianconero doc, quanto rischia la Juventus?

«Rischia di più l’Inter. Noi arriviamo da 9 scudetti di fila, loro è da un po’ che non vincono, da quando Garibaldi è sbarcato a Marsala. E abbiamo una squadra cambiata in tutti i reparti».

Le piace Pirlo?

«Ha creato il clima giusto, nel gioco comincia a emergere la sua personalità. Pirlo è da Juve, Pirlo è la Juve».

Quale reparto può decidere il match?

«La panchina. Chi ce l’ha migliore nel calcio di oggi vince. Comunque noi tifosi siamo pazzi per gli attaccanti, ma con questo gioco così offensivo e fisico la differenza la fa la difesa».

Un pronostico?

«Come? Non sento… non sento! Invece vorrei dire una cosa: se fai andare allo stadio il 30% del pubblico obbligando distanziamenti

e mascherina aiuti lo spettacolo, le società e lo sport. I politici hanno esagerato con il lockdown per non prendersi responsabilità, ne avessero azzeccata una!».

È superstizioso?

«Io? No, toccando ferro e facendo le corna, no!».