Stampa estera – Ex Inter, Hakimi nel mirino di tre club di Premier League

L'ex calciatore nerazzurro, 11 assist e 7 gol in 77 partite di Ligue 1 con il PSG, sarebbe un obiettivo per United, City e Chelsea

Di recente si è parlato di lui più per il divorzio dalla moglie e le accuse di molestie che gli sono piovute addosso. Ma Hakimi, ex giocatore dell'Inter, resta uno dei migliori terzini del mondo. Attualmente al PSG, ha fatto registrare in Ligue1 11 assist e 7 gol in 77 partite, sarebbe ora finito nel mirino di tre club della Premier League.