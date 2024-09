Inter, aveva ragione Guardiola. I segreti della prova maiuscola di Manchester

L'atmosfera era di quelle davvero affascinanti. Una notte di Gala, per il meglio che il panorama europeo possa offrire in questo momento. Di fronte all'Etihad Stadium c'erano due squadre costruite con mezzi ovviamente differenti, ma che oggi per qualità di gioco sono incredibilmente più vicine di quanto si possa credere. Con il potenziale di cui dispongono, ovviamente. Con vizi e virtù di chi naviga nell'opulenza più totale e chi, al contrario, continua a limitare i danni ogni maledetta sessione di mercato.

180', di cui 90' in una finale di Champions, sarebbero stati più che sufficienti per lasciare emergere una disparità di valori che invece non si è praticamente mai vista. Il motivo? La forza spaventosa di un contesto che a Istanbul come ieri ha lentamente, ma inesorabilmente, eroso le convinzioni di chi a prescindere avrebbe dato sempre e comunque per spacciati i nerazzurri. L'Inter ha venduto cara la pelle, ma non si è trattata soltanto di una questione di cuore. In campo Inzaghi è riuscito a mettere tanto altro nella ricetta che ha riservato per quel Pep Guardiola da cui più volte ha detto di aver preso ispirazione.