Manchester City e Inter non vanno oltre il pareggio nonostante una partita combattuta e sofferta da entrambe le parti. Ecco come l'ha commentata Zielinski a Inter TV: "Che sensazioni ho dopo questa partita? Sicuramente ottime sensazioni, abbiamo giocato alla pari con una delle squadre più forti al mondo. Abbiamo creato tante occasioni per vincere. Sono soddisfatto per la squadra che ha fatto un'ottima partita".