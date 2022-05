Inter, Marotta: “Apprezzo Dybala. Perisic? Sono fiducioso. Coglieremo opportunità”

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport direttamente da Roma

Giuseppe Marotta , ad dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport direttamente da Roma. Queste le sue parole sugli obiettivi della società: "Per la prima volta questa Inter si trova a dover convinvere contemporaneamente con due realtà contrastanti e molto forti, che sono il campionato e la Coppa Italia, che devi giocare in una settimana-10 giorni: è normale che ci sia tensiione straordinaria. In questi giorni hoo potuto notare insieme a Inzaghi, Ausilio e Baccin, un clima molto sereno attorno alla squadra. Un clima dove la motivazione era molto forte e tutte le componenti vogliono regalare a noi stessi e ai tanti tifosi che ci seguiranno qualcosa di speciale.

Dybala ? A mio giudizio è un ottimo calciatore e tutti sanno che è svincolato. Credo sia appetibile da molti club. Noi in questo momento abbiamo un reparto offensivo di grande qualità con 5 giocatori che hanno contribuito a quello che è il miglior attacco: siamo la squadra che ha segnato di più e quindi da questo punto di vista non abbiamo particolari problemi. Ciononostante apprezzo le qualità di Dybala.

Il mercato? Abbiamo un giovane e bravissimo allenatore che è Inzaghi che ha potuto fare un'esperienza nuova in questa stagione. Abbiamo un gruppo, uno zoccolo duro di giovani e meno giovani che comunque rappresentano qualcosa di positivo. Dobbiamo puntellare nel modo migliore e con Piero Ausilio e Baccin dovremo cogliere le opportunità. Ormai non si può immaginare che una squadra in Italia faccia investimenti pesanti. Deve essere parsimonioso il lavoro che dobbiamo fare negli investimenti e dobbiamo trovare giocatori funzionali da inserire in una squadra già delineata.