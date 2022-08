Inter, si può anche fare a meno della LuLa. Dzeko ha giocato con una missione precisa

"Simone Inzaghi ha, però, dimostrato che almeno per un po’ si potrebbe pure fare a meno dell’altra metà della coppia dei sogni: con il derby in arrivo perfino il piede caldissimo di Lautaro Martinez ha riposato dall’inizio. E questo perché esiste una coppia alternativa a cui affidarsi se il turnover (o gli infortuni) lo impongono. Joaquin Correa e Edin Dzeko sono gli acquisti della tormentata estate 2021 e i titolari ieri. Con il tocchetto comodo dell’1-0 il Tucu è arrivato già a due gol in questa stagione, un terzo dell’intero bottino 2021-22. Considerando anche lo scorso campionato, ne ha messi in fila quattro nelle ultime quattro di A, dopo 18 di fila senza gioire. Dzeko non ha avuto uguale fortuna, ma ha passato l’intera partita in campo con una missione precisa: ricordare al popolo nerazzurro che era lui l’uomo scelto per il post-Lukaku. E che può assolvere al ruolo in questo settembre", spiega La Gazzetta dello Sport.