EDICOLA / CdS: Juve felina. Ma che paura per Szczesny. Napoli, appello ai tifosi

Juve felina. Ma che paura per Szczesny. Napoli, appello ai tifosi

Sulla prima pagina si parla anche di De Laurentiis e dell'appello ai tifosi azzurri in vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Milan. Intanto questa sera in Serie A si gioca Lazio-Spezia, una partita che Sarri ha definito decisiva per l'Europa.