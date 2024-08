L'Inter venerdì sera affronterà l'Atalanta. Primo vero esame per i campioni d'Italia. Inzaghi spera di recuperare Lautaro Martinez. Il capitano sta migliorando, difficilmente sarà titolare nel match di venerdì, ma potrebbe essere convocato e andare in panchina.

"Un affaticamento rischia di mettere fuori uso Lautaro, uno che in partite così si fa sentire — nel 2023-24 ha segnato 7 reti negli scontri diretti —, ma Inzaghi può contare sul nuovo Thuram, che studia da bomber — e che contro le big ha già una media alla Lautaro, 6 gol tra i quali due al Milan — e sull’esperienza di Taremi, attaccante che vive per partite come quella con la Dea. E poi ci sono Barella e Calha, anime della squadra tornate ai loro livelli nel giro di una giornata e ancora il muro davanti a Sommer: è di nuovo solido e ha appena recuperato un mattone prezioso come De Vrij. La condizione sale, la convinzione non è mai mancata", spiega La Gazzetta dello Sport.