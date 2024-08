Inter, Lautaro spinge per il rientro. Vuole esserci con l’Atalanta

Vuole esserci e ci sta provando. Lautaro Martinez sta lavorando per tornare in gruppo prima possibile. Nella seduta di oggi ha svolto lavoro personalizzato ma sul campo e quindi il rientro è vicino. Per l'Inter sarebbe importante ritrovare il capitano proprio nella gara contro l'Atalanta, anche solo per uno spezzone di gara. Contro il Lecce hanno giocato Thuram e Taremi e hanno fatto del loro meglio.

"Il francese ha portato a casa due gol e un rigore nelle prime due, Taremi nell’esordio a San Siro non ha colpito ma si è reso utile, ha fatto una sponda assist e ha dialogato in maniera interessante. La specialità della casa però, l’istinto killer in area, non si è vista. Deve ancora completare il suo inserimento e mettere in mostra tutto il repertorio. E anche Arnautovic è entrato con il piglio giusto", ha sottolineato Matteo Barzaghi in un servizio andato in onda su Skysport.