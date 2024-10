Joel Magnin, tecnico dello Young Boys, ha parlato ai microfoni di Prime verso la sfida di stasera contro l'Inter. Le sue parole: "Ho preso la squadra due settimane fa, c'erano molti giocatori in nazionale quindi solo da 4-5 giorni è completa: la conosco, l'ho già allenata ad inizio anno. Bisogna lavorare sull'aspetto mentale, ridare fiducia ai giocatori e mettere le forze in campo. E' molto importante per me come sta il giocatore e come si sente, lo chiedo spesso ed è la domanda più importante per me.