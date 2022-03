Maniero: “Milan? Non ha pressione. Se è prima davanti a Inter e Napoli…”

Le considerazioni dell'ex attaccante a proposito della lotta in vetta tra le tre squadre

Pippo Maniero, ex attaccante, ai microfoni di TMW ha parlato del primato del Milan in Serie A conteso da Inter e Napoli. Queste le considerazioni: “Il Milan, se ha compreso gli errori fatti con Salernitana ed Udinese, e riesce a giocare come fa contro le big, può avere la strada spianata per lo scudetto. Anche con l’Empoli però ha fatto fatica con un 1-0 risicato. Il pensiero dei rossoneri deve essere di affrontare le partite come fossero tutti big match perché contro Inter, Napoli e Juve ha fatto bene”.