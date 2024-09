Intervenuto in diretta su Controcalcio, Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così del confronto tra Theo Hernandez e Federico Dimarco, di cui aveva già parlato: "L'anno scorso ho detto che tra Theo e Dimarco prendo sempre il secondo, sapete perché? Perché se guardi il talento puro, dico Theo: ma se in squadra uno è più funzionale e fa 7 gol e 10 assist all'anno prendo Dimarco. Ha il sinistro migliore della Serie A. E a chi dice che non ha doti atletiche, metto la firma adesso: fa più scatti lui di tutti i giocatori in Serie A.