GdS – Pioli e i suoi dagli ultras scena non degna storia Milan. Ora non può sbagliare il derby

Se l'Inter sorride, non certo si può dire lo stesso per il Milan, che perde anche a La Spezia e mette in serio pericolo la qualificazione alla prossima Champions League. Non il modo migliore per avvicinarsi all'euroderby:

"Il Milan si incammina verso un derby che non potrà sbagliare. Glielo ricordano anche gli ultras a fine partita. È l’ultima scena. Ok l’empatia, ok la mistica del «noi vogliamo undici leoni», bravi i tifosi rossoneri a sostenere sempre, dite quello che volete, ma vedere la squadra al completo sotto la curva, Pioli compreso, che ascolta a testa bassa un tipo che arringa non è da Milan, non riflette la gloriosa storia del club".

"La maglia è sacra, non si lancia per tener buono il branco. Paolo Maldini ci sarebbe andato là sotto? Meglio ammirare l’Amerigo Vespucci che s’intravvede da uno spicchio dello stadio, veliero dignitoso e solenne, con i suoi alberi maestri che non si piegano mai".