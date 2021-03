Rampulla: “Juve, serve far di tutto per accorciare sull’Inter. Dopo 9 anni…”

L'ex portiere bianconero ha parlato ai microfoni di TMW della stagione della squadra di Andrea Pirlo

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juve, ha parlato della stagione bianconera dopo l'eliminazione dalla Champions League. Queste le parole ai microfoni di TMW: "E' stato portato a casa un trofeo anche se i tifosi ovviamente si aspettano altro. Il bilancio va fatto a fine stagione però obiettivamente è complicato vincere lo scudetto, però serve far di tutto per accorciare sull'Inter. Non si può vincere sempre, i cicli finiscono e si può ricominciare. Dopo 9 anni a questi livelli è normale che qualcosa da rifare ci sia, è nell'ordine delle cose. Serve ripartire da qualche giovane".