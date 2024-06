Per Ebenezer Akinsanmiro è arrivato il momento di spiccare il volo: il centrocampista nigeriano, classe 2004, dopo una stagione da assoluto protagonista con l'Inter Primavera è pronto per confrontarsi per la prima volta con il professionismo. Uno step inevitabile e guadagnato a suon di prestazioni (oltre che per un fattore di età): qualità tecniche e fisiche di prim'ordine, forza e intelligenza tattica. Akinsanmiro è senza ombra di dubbio uno dei gioielli più luminosi del vivaio nerazzurro, e in viale della Liberazione sono in tanti a predirgli un grande futuro.

Stagione della consacrazione

Arrivato a Milano a inizio 2023 dopo essersi messo in mostra al Torneo di Viareggio con l'Alex Transfiguration (una selezione nigeriana), Akinsanmiro in pochissimo tempo si è preso una maglia da titolare, arrivando anche ad essere convocato in Prima Squadra, senza però esordire. Ma è in questa stagione che il talentuoso classe 2004 è definitivamente esploso: in gol già alla prima giornata del campionato Primavera, Akinsanmiro ha collezionato 28 presenze complessive (sarebbero state di più se avesse potuto giocare in Youth League...), di cui ben 25 da titolare, impreziosite da 6 reti, e imponendosi come elemento imprescindibile per Cristian Chivu. Un rendimento di primissimo livello, che gli è valso anche la gioia del debutto in Serie A il 25 febbraio, in occasione della vittoria per 0-4 sul campo del Lecce.