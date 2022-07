Spalletti: “Koulibaly? Dovesse andare via guai a chi gli dirà qualcosa”

"Io rimango sempre dello stesso avviso, preferisco sempre Koulibaly a tutti. Se lui dovesse scegliere di andare noi non finiremo mai di ringraziarlo per tutto ciò che ci ha insegnato e per tutto ciò che ci ha dato per farci giocare la Champions League quest'anno. E guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse": così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato la possibile partenza di Kalidou Koulibaly, dal ritiro di Dimaro, in Trentino.