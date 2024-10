"Lucio sostiene fosse un discorso di carattere generale, relativo ai rapporti tra ultras e tesserati, non voleva mettere in discussione il tecnico dell’Inter. Così lo ha chiamato, come era giusto che fosse, per chiarire. Simone aveva già spiegato agli inquirenti quanto doveva e ha gradito l’intervento del ct, con cui nella scorsa primavera il rapporto si era intensificato. Il blocco azzurro dell’Inter ha un certo peso a Coverciano. Spalletti e Simone avevano pranzato insieme alla Pinetina, dove l’Italia tornerà ad allenarsi a metà novembre in attesa della partita di Nations con la Francia".