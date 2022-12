Inter-Thuram, obiettivo pre-accordo. Occhio a Newcastle e altre 2 big di Premier

Il club nerazzurro continua a lavorare per strappare il sì del calciatore francese classe 1997, in scadenza col Gladbach

Il futuro di Marcus Thuram è tutto da scrivere. A sei mesi dalla scadenza del contratto che lo lega al Borussia Monchengladbach, l’attaccante vice campione del mondo con la Francia è uno dei profili più seguiti dalle big europee in vista del mercato invernale.

Il club teutonico sa già che lo perderà, alla luce della decisione di Marcus di non prolungare l’accordo valido fino a giugno prossimo. Ma subito o in estate? È questo il dilemma in casa Gladbach.